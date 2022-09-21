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    Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' sürüyor

    Piyasalar Fed'in ve TCMB'nın açıklamalarının öncesinde dalgalanırken, Borsa İstanbul'da da yatırımcıları korumak için yukarı adım kuralı devreye giriyor.
    • 21.09.2022 - 09:43
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    Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' sürüyor

    Borsada önce bankacılık hisselerindeki artış ve sonrasında görülen sert satışlar yetkilileri zararın büyümemesi için önlem almaya yönlendirdi.

    Yukarı adım kuralı bugünkü seansta da devam edecek

    Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-20 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

    SPK kararı KAP'ta yer aldı

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

    İşlemler son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olacak

    Söz konusu paylara yönelik kuralın, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    Borsada, açığa satışta yukarı adım kuralı sürüyor #1

    Satış emirleri açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle yapılmalı

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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