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    Borsa'da BIST 50'de yukarı adım kuralı devam ediyor

    BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı"nın bugün de geçerli olacağı duyuruldu.
    • AA
    • 05.01.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 09:34
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    Borsa'da BIST 50'de yukarı adım kuralı devam ediyor

    Borsa İstanbul AŞ, 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralının" bugün de devam edeceğini duyurdu.

    BIST 50 ENDEKSİNDE AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği anımsatıldı.

    AÇIKLAMA YAYINLANDI

    Söz konusu paylara yönelik 20 Aralık 2021-4 Ocak 2022 döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    Borsa da BIST 50 de yukarı adım kuralı devam ediyor #1

    İŞARETLEMEYE DİKKAT

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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