Borsa'da devre kesici çalıştı

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu.

Devre kesiciler daha önce de dövizde yaşanan yüksekliğe karşı yatırımcıların panikle ellerindeki hisseleri satarak zarar etmesini önlemek için devreye girmişti.

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

KAP'TA AÇIKLAMA YAYINLANDI

Borsa İstanbul'un Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

DEVRE KESİCİ 17.47'DE ÇALIŞTI

Açıklamada, saat 17.47 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiği bildirildi.

"İŞLEMLER BUGÜN TEKRAR BAŞLATILACAK"

Borsa Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Pay Piyasası'nda ve BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır, seans tamamlanmıştır. VİOP pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde normal seansın kalanında işlem yapılmayacak olup seans akışı normal saatinde VIOP_SEANS_SONU işlem günü bölümü ile devam edecektir. " ifadeleri kullanıldı.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Gün sonuna doğru kayıp yüzde 5'e ulaştı ve devre kesici çalıştı. Borsa böylece günü 1.910 puandan kapatmış oldu.

DEVRE KESİCİNİN AMACI NEDİR

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.