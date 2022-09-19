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Borsada devre kesici devreye girdi

Borsada devre kesici devreye girdi

Borsa İstanbul'da işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. İşlemlerin bir kısmının saat 18.08'de yeniden başlatılacağı bildirildi.