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    Borsada devre kesici devreye girdi

    Borsa İstanbul'da işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. İşlemlerin bir kısmının saat 18.08'de yeniden başlatılacağı bildirildi.
    • 19.09.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 18:05
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    Borsada devre kesici devreye girdi

    Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin 17:07:30 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

    KAP'da yayınlandı

    Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

    VİOP ve BAP'da işlemler durduruldu

    Açıklamada, saat 17.07 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

    Borsada devre kesici devreye girdi #1

    İşlemler saat 18.08'de yeniden başlatılacak

    İşlemlerin Pay Piyasası'nda saat 18.01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklanmada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.


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