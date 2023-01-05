Borsa'da devre kesiciler çalıştı

Borsa İstanbul'da günün ikinci yarısında BIST 100 endeksindeki düşüşün derinleşmemesi için Endekse Bağlı Devre Kesici çalıştırıldı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,50 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 5.555,99 puana yükselmişti.

BIST 100 endeksi günün yarısında değer kaybetti

Ancak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58’lik değer kaybetti. Endeks, 87,19 puan azalarak 5.436,29 puan olurken, toplam işlem hacmi 71 milyar lira oldu.

Devre kesiciler çalıştı

Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 5'i aşınca devre kesildi ve işlemler durduruldu.

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulaması, bir acil durum önlemi olarak saat 16.31,12 itibarıyla devreye girdi.

Borsa Pay Piyasası'ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durduruldu.

KAP'ta yayınlandı

Borsa İstanbul'un BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı:

"Saat 16.31,12 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.



Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.51,12'de tek fiyat emir toplama, 16.56,12'de eşleştirme yapılacak ve 17.01,12'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir.

Saat 17.01'de yeniden başlayacak

Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16.51,12'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.01,12'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir.

Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 17.01,12'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 17.01,12'de yeniden başlayacaktır.

Yukarı adım kuralı

Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır."