Borsada ikinci yarı hareketli geçecek

Analistler, Borsa İstanbul'da ikinci yarının, para politikalarının seyri ve koronavirüs salgınında yeni varyantlara dair gelişmelerle hareketli geçeceğini öngörüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.590 puan ile tarihi zirvesini test ettiği yılın ilk yarısını yüzde 8,1 düşüşle tamamlarken analistler, gelinen seviyelerin alım fırsatı yaratmasıyla ikinci yarıda daha olumlu bir görünüm beklendiğini belirtiyor.

BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım azaltımını (tapering) konuşmaya başladığı ve ilk faiz artırımının zamanlamasına ilişkin beklentilerin öne çekildiği haziran ayını yüzde 4,5 düşüşle 1.356,34 puandan tamamladı.

Böylece 2 aylık yükseliş serisini sonlandıran endeks, 1.589,47 puanla tarihi zirvesini gördüğü yılın ilk yarısını da yüzde 8,1 değer kaybıyla geride bırakmış oldu.

EN İYİ PERFORMANS EMTİA PİYASASINDA GÖRÜLDÜ

Sektörler bazında bakıldığında ise ilk yarıda en iyi performansı emtia piyasasındaki rallinin etkisiyle yüzde 18 değer kazanan metal ana endeksi ortaya koydu. Bu dönemde en fazla düşüş kaydeden sektör endeksi ise yüzde 34,3 ile orman, kağıt ve basım oldu.

"BIST 100 İÇİN 12 AYLIK HEDEF FİYAT ORTALAMASI YÜZDE 35 YÜKSELİŞE İŞARET EDİYOR"

Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, BIST 100 için 12 aylık hedef fiyat ortalamasının 1.830 seviyesi ile yüzde 35 yükseliş potansiyeline işaret ettiğini ancak endeks hedefinden ayrı olarak bazı sektörlerde yüzde 45'in üzerinde potansiyel bulduklarını bildirdi.

Uzun bir süredir negatif ayrışan bankacılık sektöründe ikinci çeyrek bilançoları ile beraber pozitif fiyatlama görmeyi beklediklerini ifade eden Aydın, "BIST 100 endeksinde 1.400-1.430 seviyelerini direnç, 1.350, 1.300 ve 1.250 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz. Mevcut ve tahmini değerleme çarpanları ile hem benzerlerine hem de tarihsel oranlara göre ciddi iskontolu seviyelere gelen endekste, orta vadeli bakış açısında bahsedilen destek seviyelerine doğru gerilemeleri alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"POZİTİF SENARYO GELİŞMELERİNİN GERÇEKLEŞMESİ YIL SONUNDA 1.600 PUANI GÜNDEME GETİREBİLİR"

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş da geçen yılı 1.477 seviyelerinden kapatan BIST 100 endeksinin, ocak ve mart ayında ikili tepe formasyonlarıyla yükseliş denemelerini sonlandırdığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Mevcutta, normalleşme süreci ve hızlanan aşılama çalışmalarına rağmen yabancı ilgisinin giderek azaldığı ve düşüş trendinde devam eden bir BIST 100 endeksi görünümü var. Gelecek dönem için BIST 100 endeksi için aşağı yönlü riskleri; katılımcının ilgisinin yerli ve yabancı yatırımcılar açısından giderek azalması, ABD ekonomisinin pozitif görünümünün devam etmesi ile Fed'in varlık alım programında azaltıma başlaması ve bu paralelde gelişmekte olan ülke varlıklarına baskının artması, alternatif ürünlerin cazip olmasıyla yükselişlerde teknik seviyelerin geçilemeyerek düşüş trendinin devam etmesi olarak sıralayabiliriz."