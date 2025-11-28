Borsada manipülasyon yapanlara sıkı takip

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bir sanayi şirketinin pay piyasasında olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılarak yapay artış veya düşüşlere sebebiyet verilerek yatırımcıların zarara uğratıldığı tespit edildi.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Diyarbakır’da şüphelilere ait belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından Uşak Seramik AŞ hisselerinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen şüpheliler Ç.M, Ö.H.K, A.K, Z.F.K, Y.Ö. ve N.M. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

AYRINTILAR GELİYOR