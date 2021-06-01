Borsada yatırımcının hisseleri elde tutma süresi azaldı

Türkiye Sermaye Piyasası 2020 raporu yayınladığı verilerle, borsada yurt içi yerleşik yatırımcıların hisseleri elde tutma süresindeki gerilemenin devam ettiğine işaret etti.

Türkiye Sermaye Piyasası 2020 raporuna göre; 2012'de yerli yatırımcının hisseleri elde tutma süresi 40 gün iken 2020'de bu süre 18 güne indi.

YATIRIMCILARIN HİSSELERİ ELDE TUTMA SÜRELERİNDE REKOR DÜŞÜŞ

2020'de borsada yatırımcı rekoru kırılırken, yatırımcıların hisseleri elde tutma sürelerinin de rekor düşük seviyelere gerilediği görüldü.

BIST 100 HİSSELERİNDE YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN ORTALAMA ELDE TUTMA SÜRESİ 18 GÜNE GERİLEDİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından yayınlanan Türkiye Sermaye Piyasası 2020 raporuna göre 2020'de BIST 100 hisselerinde yurt içi yerleşiklerin ortalama elde tutma süresi 18 güne indi.

2012'de BIST 100 hisselerinde yerli yatırımcının ortalama elde tutma süresi 40 gün iken, o dönemden bu yana elde tutma sürelerinde düzenli düşüş kaydedildi.

HİSSELERİ ELDE TUTMA SÜRESİNİN GERİLEMESİ YABANCI YATIRIMCILARDA DA GÖRÜLDÜ

Rapora göre, 2019 yılında pay senetlerini ortalama elde tutma süresi yabancı yatırımcılarda 7 günlük bir artış göstermişse de pandeminin etkili olduğu 2020 yılında yatırım ortaklıkları hariç tüm şirketleri içeren BIST Tüm endeksinde yabancı yatırımcıların ortalama elde tutma süresi 66 gün gerileyerek 74 güne indi.

EN YÜKSEK ELDE TUTMA SÜRESİ BIST SINAİ ENDEKSİNDE

Sektörlere göre incelendiğinde yabancı yatırımcılarda en düşük elde tutma süresinin 22 gün ile BIST-Teknoloji endeks pay senetlerinde, en yüksek sürenin ise 107 gün ile BIST Mali endeksi senetlerinde gerçekleştiği gözlendi.

Yerli yatırımcılarda en yüksek elde tutma süresi 21 gün ile BIST Sınai endeksinde görüldü. Bununla beraber yabancı yatırımcıların BIST Sınai endeksindeki elde tutma süresinin 2019’da 147’den 2020’de 51 güne gerilemesi dikkat çekti.