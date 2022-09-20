Borsadaki sert satışlar sonrası yeni düzenlemeye gidildi

Borsada sert satışlarla oluşan teminat sorunlarının ardından, piyasada oluşan sıkışıklığa bir miktar çözüm aranarak, Takasbank VİOP'ta risk parametrelerini güncellediği bildirildi.

Borsa İstanbul'da son günlerde Bist 50 endeksinde açığa satış kuralı yürürlükte idi dün akşam saatlarında devre kesici çalışmıştı.

Bankacılık hisseleri dünkü kapanışa göre son bir haftada yaklaşık yüzde 35 düşmüştü.

Bazı analistler aracı kurumların teminat tamamlama yükümlülüklerinin günlük 1,5 milyar lirayı geçtiği belirtiliyor.

Şimdi de borsada sert satışlarla oluşan teminat sorunlarının ardından Takasbank VİOP'ta risk parametrelerini güncelledi.

Bankacılık hisselerinde sert kayıplar verildi

Son bir haftadır bankacılık hisselerindeki sert kayıpların ardından yaşanan teminat sorunları piyasada sıkışıklık yaratırken, dün akşam ilgili kurumların bu sorun çerçevesinde toplanmasının ardından Takasbank'ın risk parametlerinde bugün değişikliğe gitti.

Dün akşam toplantı yapılmıştı

Reuters'in haberine göre, banka hisselerinde son zamanların en sert satışlarının ardından Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'nde dün toplantı düzenlendi.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği temsilcileri bir araya geldi.

Risk parametreleri güncellendi

Takasbank Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Akbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş GYO, İş Bankası, Şekerbank, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşulları dikkate alarak güncellendiğini duyurdu.

Yeni risk parametreleri yarından itibaren geçerli olacak

Takasbank'ın açıklamasında yeni risk parametrelerinin yarından itibaren gün içi risk hesaplama anından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Teminat yükümlülüklerini 1.5 milyar liraya yaklaştıran süreç

Borsa İstanbul'da temmuz ortasında bankacılık sektörünün liderliğinde başlayan rallide özellikle bankalarda yüzde 150'ye varan yükselişler olmuştu. Vadeli piyasada alınan yüksek kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle bir süredir yukarı gelen banka hisseleri, son bir haftadır ise teminat tamamlama yükümlülüğünden dolayı son zamanların en sert satışlarıyla karşılaştı.

Piyasada oluşan sıkışıklığa çözüm

Analistler teminat limitlerinde yapılacak olan bu değişikliğin piyasada oluşan sıkışıklığa bir miktar çözüm olabileceğini söyledi.