Petrol
90.08
-2.09%
Euro
18.3006
-0.16%
Dolar
18.3092
0.08%
Altın
980.34
-0.39%
Borsa
3242
0.00%
Bitcoin
350.850
-1.63%
BTXN Coin
7.70
-4.46%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Borsadaki sert satışlar sonrası yeni düzenlemeye gidildi

    Borsada sert satışlarla oluşan teminat sorunlarının ardından, piyasada oluşan sıkışıklığa bir miktar çözüm aranarak, Takasbank VİOP'ta risk parametrelerini güncellediği bildirildi.
    • 20.09.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 17:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borsadaki sert satışlar sonrası yeni düzenlemeye gidildi

    Borsa İstanbul'da son günlerde Bist 50 endeksinde açığa satış kuralı yürürlükte idi dün akşam saatlarında devre kesici çalışmıştı.

    Bankacılık hisseleri dünkü kapanışa göre son bir haftada yaklaşık yüzde 35 düşmüştü.

    Bazı analistler aracı kurumların teminat tamamlama yükümlülüklerinin günlük 1,5 milyar lirayı geçtiği belirtiliyor.

    Şimdi de borsada sert satışlarla oluşan teminat sorunlarının ardından Takasbank VİOP'ta risk parametrelerini güncelledi.

    Bankacılık hisselerinde sert kayıplar verildi

    Son bir haftadır bankacılık hisselerindeki sert kayıpların ardından yaşanan teminat sorunları piyasada sıkışıklık yaratırken, dün akşam ilgili kurumların bu sorun çerçevesinde toplanmasının ardından Takasbank'ın risk parametlerinde bugün değişikliğe gitti.

    Dün akşam toplantı yapılmıştı

    Reuters'in haberine göre, banka hisselerinde son zamanların en sert satışlarının ardından Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'nde dün toplantı düzenlendi.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği temsilcileri bir araya geldi.

    Risk parametreleri güncellendi

    Takasbank Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Akbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş GYO, İş Bankası, Şekerbank, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşulları dikkate alarak güncellendiğini duyurdu.

    Yeni risk parametreleri yarından itibaren geçerli olacak

    Takasbank'ın açıklamasında yeni risk parametrelerinin yarından itibaren gün içi risk hesaplama anından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

    Borsadaki sert satışlar sonrası yeni düzenlemeye gidildi #1

    Teminat yükümlülüklerini 1.5 milyar liraya yaklaştıran süreç

    Borsa İstanbul'da temmuz ortasında bankacılık sektörünün liderliğinde başlayan rallide özellikle bankalarda yüzde 150'ye varan yükselişler olmuştu. Vadeli piyasada alınan yüksek kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle bir süredir yukarı gelen banka hisseleri, son bir haftadır ise teminat tamamlama yükümlülüğünden dolayı son zamanların en sert satışlarıyla karşılaştı.

    Piyasada oluşan sıkışıklığa çözüm

    Analistler teminat limitlerinde yapılacak olan bu değişikliğin piyasada oluşan sıkışıklığa bir miktar çözüm olabileceğini söyledi.


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Gümüşhaneliler sevdiklerinin isimlerini ilginç gelenekle ölümsüzleştiriyor
    İç Haber

    Gümüşhaneliler sevdiklerinin isimlerini ilginç gelenekle ölümsüzleştiriyor

    Şırnak'ta çobanın bulduğu cisim elinde patladı
    3. Sayfa

    Şırnak'ta çobanın bulduğu cisim elinde patladı

    Görüş Bildir