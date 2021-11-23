Borsadaki şirketlerin kârı ikiye katlandı

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2021'in Ocak-Eylül döneminde elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 135,9 artarak iki katını aştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135,9 artarak 145 milyar 748,3 milyon liraya kadar yükseldi.

97 ŞİRKETTEN 90'I KÂR ETTİ

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 97 şirketten 90'ı net kâr elde etti, 7'si ise zarar yazdı.

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK EN FAZLA NET KÂRI ELDE ETTİ

Söz konusu şirketlerden yılın 9 ayında en fazla net kâr elde eden ise 10 milyar 803,8 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu.

Net kârda Ereğli Demir ve Çelik'i; 9 milyar 417 milyon lirayla Koç Holding, 9 milyar 98,5 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 342,7 milyon lirayla Akbank, 7 milyar 48,1 milyon lirayla İş Bankası, 6 milyar 932,1 milyon lirayla YapıKredi, 6 milyar 856,7 milyon lirayla Sabancı Holding, 6 milyar 232 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 6 milyar 120,9 milyon lirayla İskenderun Demir ve Çelik izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 1 milyar 2,8 milyon lirayla Pegasus açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Pegasus'un ardından 398,7 milyon lirayla Global Yatırım Holding geldi.

KÂR ARTIŞINDA LİDERLİK THY'DE

İlk kez geçen yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan ve birçok avantaj ve dezavantajı da beraberinde getiren koronavirüs salgını, şirket kârlılıklarına da yansıdı. Bu süreçte şirketlerin birçoğunun süreci avantaja çevirerek kârlılıklarını önemli ölçüde artırdığı, sektörel farklılaşmanın belirginleştiği görüldü.

Bu süreçte Türk Hava Yolları (THY), hem zararını kâra çevirdi hem de net kârını miktar bazında en çok artıran şirket oldu. Salgın kaynaklı uçuş talebinin azalması ve dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yılın 9 ayında 5 milyar 203 milyon lira zarar yazan şirket, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 232 milyon lira kâr elde etmeyi başardı.

NET KÂRINDA MİKTAR BAZINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ YAŞANAN ŞİRKET

Bu dönemde net kârında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket Vakıf Bank oldu. Bankanın geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 milyar 341,4 milyon lira olan kârı, 2021'in aynı döneminde 2 milyar 163,5 milyon lira azalarak 2 milyar 177,9 milyon liraya geriledi.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kâr artışında ilk sırayı Esenboğa Elektrik'in aldığı görüldü. Söz konusu dönemde, şirketin net kârı 20,8 milyon lira seviyesinden 695,5 milyon liraya ulaştı.

4 ŞİRKET İLK 10'DAN ÇIKTI

Net kâr büyüklüğü açısından 2020'nin Ocak-Eylül döneminde ilk 10'da yer alan şirketlerden 4'ü, bu yılın 9 ayında listede yer alamadı.

Koç Holding, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Vakıf Bank, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Aselsan, Turkcell ve Enka İnşaat 2020'in Ocak-Eylül döneminde en fazla net kâr elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın aynı döneminde söz konusu listeden Enka İnşaat, Turkcell, Aselsan ve Vakıf Bank çıkarken, bu şirketlerin yerine Ereğli Demir ve Çelik, Türk Hava Yolları, İskenderun Demir ve Çelik ile Ford Otosan girdi.