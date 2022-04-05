Borsadaki şirketlerin kârından yatırımcılarına rekor dağıtım

Kâr payı dağıtım şirketlerine ilgi arttı ve gelinen noktada borsada işlem gören 122 şirketin geçen yılki kârından yatırımcısına toplamda 71 milyar lirayı aşkın rekor nakit temettü verecek.

Koronavirüs salgını sonrası küçük yatırımcıların borsaya yönelmesi ve düşük miktarlarda alımlarla hisse biriktirerek bileşik getiri arayışını hızlandırması, kâr payı dağıtan şirketlere ilginin artmasını beraberinde getirdi.

Artan bu ilgi sonucu temettü verimliliği yüksek şirketlerden oluşan BIST Temettü 25 endeksi geçen yıl yüzde 46 değer kazanırken, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla da yüzde 20'ye yakın artışla 3.536 puana çıktı.

Bu şartlarda Borsada işlem gören 122 şirketin geçen yılki kârından yatırımcısına toplamda 71 milyar lirayı aşkın rekor nakit temettü vereceği hesaplanıyor.





BU YIL 71 MİLYAR 17,7 MİLYON LİRALIK NAKİT TEMETTÜ DAĞITACAK

Geçen yıl finansal sonuçlarını açıklayan 122 şirketin bu yıl itibarıyla yatırımcısına toplamda 71 milyar 17,7 milyon liralık brüt bazda nakit temettü dağıtacağı hesaplanıyor. Söz konusu şirketlerden 20'si ödemelerini geçen ay gerçekleştirirken, nisanda aralarında Türk Telekom, Enka İnşaat ve Koç Holding'in de bulunduğu 42 şirket daha nakit temettü dağıtacak.

Bu yıl nakit olarak en fazla kar payı dağıtımını, hisse başına net 4,005 lira temettü veren Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) gerçekleştirdi. Geçen yıl 16 milyar 78,6 milyon lira net kar elde eden şirket, bunun brüt bazda 15 milyar 575 milyon lirasını 22 Mart itibarıyla ortaklarına dağıttı.