Borsadaki şirketlerin net kârı 2021'de 2,5 katına çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 143 artarak 238 milyar 843 milyon liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin arasında geçen yıl en çok kârı 15 milyar 527 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik elde ederken, en fazla zararı 1 milyar 972 milyon lirayla Pegasus yazdı.

ŞİRKETLERİN TOPLAM NET KÂRI, 2021'DE 238 MİLYAR 843 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Borsada işlem gören şirketlerin geçen yıl elde ettiği net kâr, 2020'ye kıyasla 2,5 katına yükseldi. Böylece 2020'de 98 milyar 308 milyon lira olan şirketlerin toplam net kârı, 2021'de 238 milyar 843 milyon liraya ulaştı.

91 ŞİRKET KÂR ETTİ 8 ŞİRKET İSE ZARAR

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 99 şirketten 91'i net kâr elde etti, 8'i ise zarar yazdı.

Net kârda Ereğli Demir ve Çelik'i; 15 milyar 193 milyon lirayla Koç Holding, 13 milyar 467 milyon lirayla İş Bankası, 13 milyar 73 milyon lirayla Garanti Bankası, 12 milyar 126 milyon lirayla Akbank, 12 milyar 32 milyon lirayla Sabancı Holding, 10 milyar 490 milyon lirayla YapıKredi, 9 milyar 133 milyon lirayla Şişecam, 8 milyar 801 milyon lirayla Ford Otosan ve 8 milyar 213 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THY) izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 1 milyar 972 milyon lirayla Pegasus açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Pegasus'un ardından 766 milyon lirayla İzmir Demir Çelik geldi.

KÂR ARTIŞINDA LİDERLİK THY'DE

THY, geçen yıl hem zararını kâra çevirdi hem de net kârını miktar bazında en çok artıran şirket oldu. Salgın kaynaklı uçuş talebinin azalması ve dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2020'de 5 milyar 588 milyon lira zarar yazan şirket, geçen yıl 8 milyar 213 milyon lira kâr elde etmeyi başardı. Şirketin kâra geçmesinde, kargo gelirlerindeki artış ile kısıtlamaların kaldırılmasının ardından canlanan seyahat talebi etkili oldu.

Dünya çapında tedarik sıkıntılarının yaşandığı çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ise geçen yıl 2020'ye göre net kârını en çok artıran ikinci şirket oldu. Şirket, 2020'de 3 milyar 309 milyon lira düzeyinde bulunan net kârını 2021'de 15 milyar 527 milyon liraya çıkardı. Şirketin net kârı böylece bir yıllık süreçte neredeyse 5 katına ulaştı.

4 ŞİRKET İLK 10'DAN ÇIKTI

Net kâr büyüklüğü açısından 2020'de ilk 10'da yer alan şirketlerden 4'ü, geçen yıl listede yer alamadı.

Koç Holding, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, YapıKredi, VakıfBank, Sabancı Holding, Enka İnşaat, ASELSAN ve Turkcell 2020'de en fazla net kâr elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Geçen yıl bu listeden Enka İnşaat, Turkcell, ASELSAN ve VakıfBank çıkarken, bu şirketlerin yerine Ereğli Demir ve Çelik, THY, Şişecam ve Ford Otosan girdi.