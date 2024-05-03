Borsa'dan gün ortasında rekor geldi BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.286,57 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.286,57 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,51 puan ve yüzde 0,54 değer kazancıyla 10.264,16 oldu.

Toplam işlem hacmi 57,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi değerlendi

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Menkul kıymet yatırım ortaklığı en fazla kazandıran sektör endeksi oldu

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,55 ile spor oldu.

Piyasaları etkileyen etmenler

Küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından yön arayışına devam ediyor.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

S&P'nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyor

Piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam Türkiye değerlendirmesinin açıklaması bekleniyor.

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)