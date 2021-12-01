Borsa’dan günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.855 puanı test etti ve günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.857,83 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, güne yükselişle başladıktan sonra günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket ederek, 1.857,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 20 MİLYAR LİRA DÜZEYİNDE

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,29 ve 41,37 puan değer kazanarak 1.851,03 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 20 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,87, holding endeksi yüzde 2,61 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,26 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile spor oldu.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.860 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.