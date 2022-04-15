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    Borsadan kapanış rekoru

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekorlarını katlayarak pozitif ivmesini devam ettiriyor.
    • AA
    • 15.04.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 09:28
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    Borsadan kapanış rekoru

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği politika faizi olarak tanımlanan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14'te sabit bırakılması piyasalara güven verdi.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,98 puan ve yüzde 0,61 değer kazancıyla artarken, toplam işlem hacmi 44,9 milyar lira seviyesinde geldi. Ve Borsa İstanbul, dünkü kapanışını 2.475,41 puandan tamamlayarak gerçekleşti.

    Bankacılık ve holding endeksi değer kazandı

    Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile madencilik oldu.

    Borsadan kapanış rekoru #1

    Destek ve direnç konumu

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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