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Borsalarda 403 bin tondan fazla fındık işlem gördü

Borsalarda 403 bin tondan fazla fındık işlem gördü Giresun Ticaret Borsası, bir sezonda işlem yapılan fındık miktarına ilişkin verileri paylaştı. Toplam 21 ticaret borsası arasından Sakarya ilk plana çıktı.