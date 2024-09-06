Borsalarda 403 bin tondan fazla fındık işlem gördü

AA
Fındık sezonu sona erdi.
Ağustos 2023-Temmuz 2024 döneminde ticaret borsalarında toplamda 403 bin 378 ton aşkın fındık işlem gördü
Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) borsalarda işlenen fındık miktarına dair bilgi paylaşıldı.
21 TİCARET BORSASINDA İŞLEM GERÇEKLEŞTİ
Yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, söz konusu tarihler arasında borsalarda 403 bini aşkın fındık satıldı.
EN FAZLA İŞLEM SAKARYA'DA
En fazla işlem, 101 bin 767 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 90 bin 633 tonla Ordu, 41 bin 863 tonla Giresun izledi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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