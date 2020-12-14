Bosna Hersek, daha fazla Türk yatırımı talep ediyor

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, ülkelerinde daha fazla Türk yatırımı görmek istediklerini dile getirdi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Bosna Hersek'in diğer Balkan ülkeleri ile ilişkilerini, Türkiye-Bosna Hersek iş birliğinin gelişimini ve "Küçük Schengen" inisiyatifini değerlendirdi.

“İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ”

Turkovic, son dönemde geliştirilen görüşmelerde mevcut ikili ilişkilerin ve iş birliğinin nasıl daha da geliştirileceğini ele aldıklarını söyledi.

Bosna Hersek halkının, Türkiye'yi, üst düzey yöneticilerini ve Türk milletini dost bildiğini vurgulayan Turkovic, "Ancak Bosna Hersek'in bundan daha fazlasına ihtiyacı var. Bu dostluk ekonomik gelişimimizi ve üretimimizin artmasını da desteklemeli. Ülkemizde daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BİRÇOK PROJE İLE BOSNA HERSEK'E DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYOR”

Turkovic, Türkiye'nin birçok proje ile Bosna Hersek'e destek olmaya çalıştığını anımsatarak, "Bize bağış ya da hediye olarak gelen yardımların sayısı çok. Bunların başında Mostar Köprüsü ve diğer ortak kültür mirası yapıların onarımı ve yeniden inşası da var. Ancak böylesine dostane ilişkileri olan iki ülkenin daha yüksek ve gelişmiş bir ticaret hacmine sahip olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"BOSNA HERSEK'İN BİR KISMI, ÜLKENİN GELİŞMESİNDEN YANA DEĞİL"

Türkiye'nin proje ve yatırımlarında Bosna Hersek tarafının da aktif rol alması gerektiğini kaydeden Turkovic, "Ülkemizde proje gerçekleştirmek isteyenlerin bürokratik engellere takıldıklarını biliyoruz. Ancak, Bosna Hersek'in bir kısmının ülkenin gelişmesinden ve güçlenmesinden yana olmadığı gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerek." ifadelerini kullandı.

Turkovic, Bosna Hersek'in mevcut siyasi yapısının, gelişimine engel olan bu durumu ortadan kaldıracak mekanizmalara sahip olmadığını söyledi.

Turkovic, Türkiye-Bosna Hersek iş birliğinin başka alanlara da yansıması gerektiğini kaydederek, özellikle drone üretiminde farklı ülkelerde başarılara imza atmış yetenekli insanlara sahip olduklarını ve bundan faydalanılması gerektiğini ifade etti.

“SARAYBOSNA-BELGRAD OTOYOLU İNŞA EDİLECEK”

Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek Saraybosna-Belgrad Otoyolu'na da değinen Turkovic, Bosna Hersek'in zayıf bir altyapıya sahip olduğunu ve bu otoyola kesinlikle ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Turkovic, Balkan ülkelerinin küçük ülkeler olduğunu ve cazip bir pazara sahip olmadıklarını belirterek, bölge ülkelerini kapsaması düşünülen "Küçük Schengen" inisiyatifinin, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini de hızlandırabileceğini dile getirdi.