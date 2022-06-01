BOTAŞ doğalgaz zammına ilişkin açıklama yaptı

Bugün, 1 Haziran itibarıyla doğalgaza zam yapıldığı duyurulmuştu. BOTAŞ, yapılan doğalgaz zammına ilişkin bir açıklama yaparak, zammın nedeninin dış kaynaklı olduğunu belirtti.

Bugünden geçerli olmak üzere, sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 10,23, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 16,28, konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 30 artış yapıldı.

BOTAŞ, doğalgaz zammına ilişkin bir açıklama yaparak, doğalgazın ithal bir ürün olduğuna vurgu yaptı ve dünyada yaşanan enerji fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.

"Doğalgaz satışında düzenleme yapma zorunluluğu doğdu"

BOTAŞ tarafından tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere yansıtılmadığı belirtilerek, "1 Haziran itibarıyla doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Doğalgaz ithal edilen bir enerji"

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, doğalgazın ithal bir enerji kaynağı olduğu ve yüzde 99'dan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği anımsatıldı.

"Konutlardaki doğalgazda tüketicilere destek verilmeye devam"

Geçen yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden fiyat artışlarının etkisiyle tüketicilerin yüksek enerji fiyatlarına maruz kaldıklarının kamuoyu tarafından da bilindiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. 1 Haziran itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere, sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 10,23, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 16,28, konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 30 artış yapılmıştır. Bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir."