BOTAŞ, SOCAR AŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküp gaz tedarik edecek

BOTAŞ, SOCAR AŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküp gaz tedarik edecek

BOTAŞ'ın, yapılan mutabakat zaptı ile birlikte SOCAR Turkey Petrokimya AŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküp gaz tedarik edeceği kararı yayınlandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), SOCAR Turkey Petrokimya AŞ'ye (STPAŞ) 31 Aralık 2024'e kadar yıllık 1,7 milyar metreküp doğalgaz tedarik edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Doğal Gaz Teslimatına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

YILLIK 1,7 MİLYAR METREKÜPE KADAR DOĞALGAZ TEDARİKİ SAĞLANACAK

Buna göre, taraflar arasında 25 Ekim 2011 tarihinde imzalanan anlaşmalar ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin BOTAŞ ve STPAŞ arasında imzalanacak bir anlaşma kapsamında, STPAŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküpe kadar doğalgaz tedarikine yönelik niyetini bildirmesine istinaden taraflarca 10 madde üzerinde anlaşmaya varıldı.

2024'ÜN SONUNA KADAR SÜRECEK

Bu kapsamda, BOTAŞ 25 Ekim 2011 tarihli doğalgaz alım satım anlaşmasının (GSA) yıllık miktarından 1,7 milyar metreküpe kadar olan doğalgazı 31 Aralık 2024'e kadar STPAŞ'ye tedarik edecek.

SOCAR BU MİKTARI KENDİ GRUP ŞİRKETLERİ İÇİN KULLANACAK

STPAŞ, bu miktarı SOCAR Turkey Enerji AŞ'nin grup şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak. Doğalgaz hacimlerinin fiyatı, GSA'nın ithalat fiyatı ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları içindeki taşıma tarifesi ve varsa BOTAŞ'ın yaptığı diğer taşıma masraflarının yanı sıra Türkiye'de geçerli tüm vergileri kapsayacak.

Bu maddelerin uygulanması için ticari koşullar ve teslimata ilişkin hazır edilecek miktarlar, BOTAŞ'ın ilgili gaz satış anlaşmalarındaki al veya öde yükümlülükleri dikkate alınarak BOTAŞ ve STPAŞ arasında yapılacak ayrı bir kontrat altında her yıl kararlaştırılacak.

AKTARIMDA MEVCUT DOĞALGAZ HATLARI KULLANILACAK

Taraflar, Azerbaycan'daki üretim projelerinden üretilecek veya Azerbaycan üzerinden taşınacak ilave doğalgaz hacimlerini iletmek suretiyle Bakü-Tiflis-Erzurum ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı dahil olmak üzere mevcut boru hatlarının maksimum teknik kapasitelerinden faydalanmak için çaba gösterecek.

Türkiye, söz konusu doğalgaz hacimlerinin Türkiye doğalgaz piyasasında ticareti için gereken desteği sağlayacak.