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    BOTAŞ yeşil enerji kapasitesini 15 megavata çıkartıyor

    BOTAŞ, hayata geçireceği 15 megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla bünyesinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya odaklandı.
    • 20.04.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 11:48
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    BOTAŞ yeşil enerji kapasitesini 15 megavata çıkartıyor

    Enerji verimliliğinin artırılması ve toplam enerji tüketiminin azaltılması çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanması sürecinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), yaklaşık 15 megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla bünyesinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı, enerji verimliliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

    Tuz Gölü İşletme Müdürlüğü 1 megavat kapasiteli GES kurulumu gerçekleştirdi

    AA'nın haberine göre BOTAŞ'tan alınan bilgiye göre, şirketin halihazırda Aksaray Sultanhanı'nda bulunan ve genişletme çalışmaları devam eden Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesinin yer aldığı Tuz Gölü İşletme Müdürlüğüne 2019'da takip sistemli 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirildi.

    Dörtyol Milli SCADA Merkezi binasının çatısına da 25 kilovat çatı tipi GES kurulumu

    Depolama tesisinin doğalgaz operasyonlarında ihtiyaç duyduğu elektrik tüketiminin yüzde 60'ı bu santralden karşılanırken, geçen yıl aralıkta devreye alınan ve Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nın kontrol edildiği Dörtyol Milli SCADA Merkezi binasının çatısına da 25 kilovat çatı tipi GES kurulumu yapıldı.
    Rüzgar santrali haziranda devreye alınacak

    BOTAŞ yeşil enerji kapasitesini 15 megavata çıkartıyor #1

    Silivri'ye 4,2 megavat gücünde RES kurulumu

    GES projelerine ek olarak, bölgesinde pek çok rüzgar enerji santrali (RES) bulunan Silivri İşletme Müdürlüğüne 4,2 megavat gücünde RES kurulumu için de gerekli çalışmalar yapıldı ve ihale süreci tamamlandı. Rüzgar enerjisi santrali bu yıl haziranda devreye alınacak.

    BOTAŞ'ın yenilenebilir enerji kapasitesi 2022'de yaklaşık 15 megavat düzeyine ulaşacak.


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