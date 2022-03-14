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    BOTAŞ'ın doğalgaz iletim şebekesi yatırım tavanı belli oldu

    EPDK, BOTAŞ'ın 2022 yılı doğalgaz iletim şebekesi yatırım tavanını 2,5 milyar lira olarak onayladı.
    • REUTERS
    • 14.03.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 10:00
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    BOTAŞ'ın doğalgaz iletim şebekesi yatırım tavanı belli oldu

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ  (BOTAŞ) ile ilgili yatırım oranlarını belirleyici bir karar aldı.

    Buna göre, 2022 yılı doğalgaz iletim şebekesi yatırım tavanını 2,5 milyar lira olarak onayladı.

    KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Resmi Gazete'nin 12 Mart tarihli sayısında yayınlanan EPDK kararına göre, BOTAŞ'ın, bu yıl, transit doğalgaz iletimi dahil doğalgaz iletim şebekesi iletim yatırım tutarı tavanı 2,59 milyar lira olacak ve proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri bu tavanı geçemeyecek.

    BOTAŞ ın doğalgaz iletim şebekesi yatırım tavanı belli oldu #1


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