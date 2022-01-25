BOTAŞ'tan gaz depoları ve borç iddialarına yanıt geldi

BOTAŞ’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan "depolarda gaz bitti" ve "borç nedeni ile kesintiler yapıldı" iddialarına yanıt verildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz kesintisi ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara açıklık getirmek için Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

“DEPOLARDAKİ GAZI BİTİRDİ" İDDİASINA YANIT

Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye yaz aylarında gaz fiyatları yükselince depolardaki gazı bitirdi" iddialarına yönelik, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin yaz dönemi doğalgaz talebi uzun dönemli doğalgaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır. Yaz döneminde doğalgaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğalgaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde doğalgaz depolarından gaz kullanımı yapılmaktadır."





BORÇ NEDENİYLE KESİNTİLER OLDUĞU İDDİASI YALANLANDI

Açıklamada ayrıca, doğalgaz tedarikindeki aksamada borç nedeniyle kesintiler olduğu iddiaları da yalanlanarak, İran dahil hiçbir ülkeye borç bulunmadığı bildirildi.

Doğalgaz depolarının beklenenden daha az dolu olduğu iddialarına ilişkin ise "Depolar yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğalgaz talebini karşılamak adına doğalgaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır." açıklaması yapıldı.