Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki işletmeler, koronavirüs salgını ile mücadelede 1 Haziran'da başlaması beklenen kontrollü normalleşme sürecine hazırlanıyor.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki önemli turizm destinasyonlarından ve antik dönemlerden bu yana pek çok medeniyetten izler taşıyan, "Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi" unvanına sahip Bozcaada, tatilcilere su sıcaklıkları ve tuz oranları birbirinden farklı onlarca koyda yüzme imkanı sunuyor.

BOZCAADA'DA EYLÜL SONUNA KADAR TATİL İMKANI

Her yıl nisan ayından itibaren turizm faaliyetine başlayan işletmeciler, eylül sonuna dek konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Adadaki konaklama tesisleri son yıllarda ekim ve kasım aylarını da önemli oranda dolulukla geçiriyor.

Kontrollü normalleşme öncesi değerlendirmelerde bulunan Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, "Biz geçen sezon pandemi ile ilgili olarak titizliğimizi ve tecrübemizi zaten ispatladık. Bu sene de aynı özen ile tüm hazırlıklar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Şu anda işletmelerimize gelen telefonlardan da bu senenin güzel geçeceğini görüyoruz." dedi.

Yavuz, adadaki tüm işletmelerin koronavirüs ile ilgili genelgede kendilerine yönelik koşul ve kurallara titizlikle uyduğunu ifade etti.

Bozcaadalı turizmciler kontrollü normalleşmede tecrübesine güveniyor VİDEO

BOZCAADA İÇ TURİZME HİZMET EDİYOR

Bölgede hizmet veren bir otel yöneticisi Mustafa Tınç da Bozcaada'nın, salgın öncesi iç turizme hitap eden bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

REZERVASYONLAR SON 15 GÜNDE ARTTI

Adadaki işletmelerin butik özellikte olduğunu dile getiren Tınç, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemiyle beraber aslında biz işletmeciler çok korktuk. Nasıl bir şekil alacağımız, nasıl bir yol izleyeceğimiz; bunlar çok soru işaretleri oluşturdu. Yerel yönetimlerin bu konuda aldığı önlemler sayesinde geçen yıl 15 Haziran'dan itibaren yoğun, güzel bir sezon geçirdik. Hatta bizler beklediğimiz bu durum karşısında çok şaşırmıştık. Bu yıl da geçen sene benzeri bir sezon bekliyorum. Normalleşme dönemiyle birlikte turizmde bir hareketlilik söz konusu olacak. Umarım sorunsuz, sıkıntısız bir sezon geçiririz."

"BU YIL SEZON YOĞUN OLACAK"

Bir başka konaklama tesisinin sahibi Burak Aktan ise özellikle son 15 günde aldıkları rezervasyonların, yoğun bir sezona işaret ettiğini belirtti.

Bozcaada'nın salgın kuralları konusunda geçen sezondan bu yana üzerine düşeni fazlasıyla yaptığına inandığını bildiren Aktan, "Yerel yönetim ve kaymakamlık bu konuda oldukça tedbirli. Plajlarımızdan sokaklarımıza kadar özellikle pandemi önlemleri açısından tamamen kontrol altında. Turizmciler de geçen yıldan edindikleri tecrübeyle tesislerini buna dikkat ederek hazırlıyorlar. Konuklarımızı ağırlamayı bekliyoruz." diye konuştu.