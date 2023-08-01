BP, 2.6 milyar dolar kar açıkladı İngiliz şirket, 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin elde ettiği kâr miktarını duyurdu. Çevreci gruplar, iklim değişikliğinin ortasında oluşan tabloya tepki gösterdi.

ensonhaber.com

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Londra merkezli petrol şirketi BP'nin, bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir belli oldu.

Yenilenebilir enerjiye geçiş çağrılarının yapıldığı bir dönemde şirketin açıkladığı kârlılık dikkat çekti.

2.6 milyar dolar kâr açıkladılar

Buna göre söz konusu şirket, 2.6 milyar dolar kâr bildirdi. İngiltere basını, bu durumun tepki çektiğini yazdı.

The Guardian, "BP, iklim krizi aşırı sıcaklık dalgalarını tetiklerken kâr bildirerek iklim kampanyacılarını kızdırdı." diye yazdı.

BP, kârındaki düşüşe rağmen hissedar temettülerini yüzde 10 artırarak 2.3 milyar dolara çıkaracak.

Ayrıca, önümüzdeki üç ay içinde hisse geri alımı yoluyla yatırımcılara 1,5 milyar dolar daha iade edecek.

Çevreci gruplar tepkili

BP CEO'su Bernard Looney, ödemelerin, şirketin stratejisine olan güveninin ve gelecekteki nakit akışlarının görünümünün bir yansıması olduğunu vurguladı.

Açıklanan kâr, çevreci gruplar arasında tepkilere neden oldu.

Yapılan açıklamalarda, "BP'nin kâr marjları ve Avrupa'da gördüğümüz yıkıcı sıcaklık dalgalarına ilişkin BP'nin doğrudan sorumlu olduğu hiçbir normal veya rutin hiçbir şey yok." denildi.

BP'nin multi-milyar dolarlık hissedar ödemelerinin, milyonların küresel enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yakıt sıkıntısı çektiği bir dönemde gerçekleştiğine işaret edildi.