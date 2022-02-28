BP, Rus petrol şirketi Rosneft'teki hissesini elden çıkaracak

İngiliz petrol devi, Rus ortağında bulunan yüzde 19,75'lik hissesini bırakacağını duyurdu.

Londra merkezli BP, İngiltere hükümetinin Rusya'ya yaptırım kararları doğrultusunda harekete geçti.

Şirketten yapılan açıklamada, BP Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney ve eski BP Grup Başkanı Bob Dudley'nin Rosneft yönetim kurulundaki görevlerinden istifa ettikleri belirtildi.

YÜZDE 19,75'LİK HİSSEYİ ELDEN ÇIKARIYORLAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rosneft ile olan pozisyonunu yeniden değerlendirmeye aldığını açıklayan BP, Rus petrol şirketi Rosneft'te 2013'ten beri sahip olduğu yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Looney, Ukrayna'da ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu belirterek, "Yönetim kurulu olarak hem doğru bir karar aldığımıza hem de kararın BP'nin uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

"ASKERİ HAREKAT KÖKLÜ DEĞİŞİMİ TEMSİL EDİYOR"

BP Başkanı Helge Lund ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bölge genelinde trajik sonuçlar doğuran bir saldırganlık eylemi olduğuna işaret ederek, "BP, 30 yılı aşkın bir süredir Rusya'da Rus meslektaşlarla birlikte çalışıyor. Ancak bu askeri harekat, köklü bir değişimi temsil etmektedir. Rosneft Holding'i artık BP'nin iş ve stratejisiyle uyumlu değil." değerlendirmesinde bulundu.

BATI İLE RUSYA ARASINDAKİ ENERJİ İLİŞKİSİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Alman Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Batılı ülkelerin Rusya'dan doğalgaz, petrol ve kömür alımını durdurabileceğini söylemiş, Moskova'nın bu durumdan uzun vadede zarar göreceğini vurgulamıştı.

Axios'un haberine göre, BP'nin adımı ve Almanya'nın enerji konusundaki tutumu, Batı'nın Rusya ile söz konusu alandaki ilişkilerini yeniden şekillendirebileceğini gösteriyor.