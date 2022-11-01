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- BP'nin üçüncü çeyrek kârı 8,2 milyar dolar oldu
BP'nin üçüncü çeyrek kârı 8,2 milyar dolar oldu
- Haber Merkezi
- 01.11.2022 - 12:22
- Güncelleme : 01.11.2022 - 13:00
Londra merkezli petrol ve gaz şirketi BP, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr elde etti.
İngiliz enerji devi, eylül ayı sonuna kadar olan üç aylık döneme ilişkin veriyi paylaştı.
Kâr miktarı belli oldu
Buna göre şirket, 8,2 milyar dolar kâr bildirdi. Beklenti, 6 milyar dolar düzeyindeydi.
Bir önceki çeyrekteki kâr, 8,5 milyar dolardı. Bir önceki yıl ise net kâr, 3,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Enerji devlerinin dikkat çeken gelirleri
Dünyanın önde gelen petrol ve gaz şirketleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından emtia fiyatlarının artmasından bu yana son aylarda rekor kazançlar açıkladı.
Shell, TotalEnergies, Exxon ve Chevron, toplam 50 milyar dolar olan üçüncü çeyrek kârı açıklamıştı.
Biden'dan daha yüksek vergi tehdidi
CNBC'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, petrol firmalarından “savaş vurgunculuğunu” durdurmalarını istemişti.
Biden, gaz fiyatlarının düşürülmesi için çalışmamaları durumunda söz konusu şirketleri "daha yüksek vergiler" uygulamakla tehdit etmişti.