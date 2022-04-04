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Brent ham petrol 104.48 dolarda seyrediyor

Brent ham petrol 104.48 dolarda seyrediyor

Brent petrol küresel ekonomiler için referans bir konumda. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yapılan yaptırımların etkisiyle yükselen Brent petrol fiyatı, müzakerelerle aşağıya çekilmeye başladı.