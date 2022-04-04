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    Brent ham petrol 104.48 dolarda seyrediyor

    Brent petrol küresel ekonomiler için referans bir konumda. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yapılan yaptırımların etkisiyle yükselen Brent petrol fiyatı, müzakerelerle aşağıya çekilmeye başladı.
    • REUTERS
    • 04.04.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 09:52
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    Brent ham petrol 104.48 dolarda seyrediyor

    128 dolara kadar yükselen petrol fiyatları, düşüş eğilimine girmişti.

    Petrol fiyatları son dönemde, yatırımcıların stratejik rezervlerinden piyasaya petrol sürme kararı alan başlıca petrol tüketen ülkeleri izlemesi ve Yemen'de gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının Orta Doğu'daki arz sorunlarını hafifletebileceği beklentilerini kuvvetlendirmesine rağmen artıda seyretti.

    BRENT PETROLÜN FİYATI YÜZDE 0,09 ARTTI

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,09 artarak 104,48 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,03 artarak 99,30 dolara yükseldi.

    İki ham petrol de gün içerisinde 1 dolar gerilemişti.

    petrol


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