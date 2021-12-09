Brent ham petrol 76,04 dolara çıktı

Dünyada petrol fiyatlarının belirleyici noktadaki Brent ham petrol, sınırlı düşüşünün ardından yüzde 0,3 artarak 76,04 dolara düzeyine geldi.

ABD'nin petrol fiyatlarının düşmesi için uygulamaya soktuğu tedbirlerin etkisi ile düşüşe geçen fiyatlar, sınırlı sayıda yükselerek oynaklığına devam ediyor.

Petrol fiyatları, bazı hükümetlerin salgının hızlı yayılmasını durdurmak için kısıtlamaları artırmasına rağmen, Omicron koronavirüs varyantının küresel büyümeyi engellemeyeceği yönünde endişelerin hafiflemesinin ardından kazanımlarını artırdı.

BRENT HAM PETROL YÜZDE 0,3 ARTTI

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, dünkü seansta kaydettiği yüzde 0,5 artışın ardından bugün de yüzde 0,3 artarak 76,04 dolara yükseldi.

ABD HAFİF HAM PETROLÜ YÜZDE 0,4 YÜKSELDİ

ABD hafif ham petrolü, dünkü seansta kaydettiği yüzde 0,4 artışın ardından bugün de yüzde 0,4 artarak 72,64 dolara yükseldi.