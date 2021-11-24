Brent ham petrol fiyatı düşüşle 82.24 dolar

Dünyada petrol fiyatının düşmesi yolunda atılan adımlarla bugün yüzde 0,1 düşüş sağlandı.

Enflasyonda payı olan petrol fiyatlarının düşmesi amaçlanıyor. Dünyada yatırımcılar dikkatlerini petrol üreticilerinin sıradaki hamlesine çevirdi.

Petrol fiyatları kazanımları korurken, başlıca petrol tüketen ülkelerin ABD öncülüğünde stratejik rezervlerindeki petrolü piyasaya sürülmesinin ne kadar etkili olacağı hakkında şüpheler devam etti.

BRENT HAM PETROL YÜZDE 0,1 DÜŞTÜ

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, dün yüzde 3,3 yükselmesinin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 82,24 dolara geriledi.

ABD HAFİF HAM PETROLÜ YÜZDE 0,1 ARTTI

ABD hafif ham petrolü, dün yüzde 2,3 yükselmesinin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 78.60 dolara yükseldi.