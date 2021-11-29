Brent ham petrolünün fiyatı 75.83 dolara yükseldi

Brent petrolün fiyatı ABD'nin aldığı rezervleri kullanma kararından sonra düşüşe geçmişti, ancak yeni haftaya başlarken yüzde 4,3 yükseliş kaydetti.

Dünyada artan enflasyona karşı petrol fiyatlarının düşmesi için adımlar atıldı. Brent petrol fiyatı düşüşe geçmişken tekrar yükselme eğilimine girdi.

FİYAT ARTIŞINDA OMICRON VARYANTI ETKİLİ OLDU

Petrol fiyatları, cuma günkü keskin gerilemenin ardından dip fiyatlardan yapılan alımların etkisi ve OPEC+'in Omicron varyantına yanıt olarak üretim artışlarını durduracağı beklentileriyle bugün toparlandı.

Ancak yatırımcılar, yeni varyant hakkında hâlâ çok az şey bilinmesi nedeniyle temkinli kaldı.

BRENT HAM PETROLÜNÜN EN YAKIN VADELİ VARİL FİYATI 75,83 DOLAR

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, cuma günü 9,50 dolar gerilemesinin ardından bugün yüzde 4,3 artarak 75,83 dolara yükseldi.

ABD HAFİF HAM PETROLÜ, 71,62 DOLAR

ABD hafif ham petrolü, cuma günü 10,24 dolar gerilemesinin ardından yüzde 5,1 artarak 71,62 dolara yükseldi.