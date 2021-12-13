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    Brent ham petrolünün fiyatı yükseldi

    Petrol fiyatları, Omicron varyantının ekonomiye ve küresel petrol talebine etkilerinin düşünülenden daha hafif olacağı beklentisiyle yükselişe geçti.
    • REUTERS
    • 13.12.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:02
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    Brent ham petrolünün fiyatı yükseldi

    Dünyada petrol fiyatları; yapılan açıklamalar, veriler ve risklerle hareket ediyor. Brent ham petrolünün fiyatı, cuma günkü seansta kaydettiği kazanımları artırarak yükseldi.

    Petrol fiyatları, Omicron varyantının etkilerinin beklendiği kadar keskin olmayacağından hareketle tekrar değerlenmeye başladı.

    BRENT HAM PETROLÜN FİYATI 72,36 DOLAR

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, cuma günkü sensta yüzde 1 yükselmesinin ardından bugün yüzde 0,7 artarak 75,68 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü cuma günkü seansta yüzde 1 yükselmesinin ardından bugün yüzde 1 artarak 72,36 dolara yükseldi.

    petrol

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