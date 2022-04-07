Brent ham petrolü yüzde 1,3 artışla 102,39 dolarda

Brent petrolün varil fiyatları dün 101 dolarda dolaşıyorken, kayıplarını telafi ederek bugün 1,2 doları geçti.

Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 3,7'lik azalışla 101,5 dolara gerilemesinin ardından bugün 102,2 dolarda dengelendi.

Petrol fiyatları, başlıca petrol tüketicisi olan ülkelerin piyasalarda Rus ham petrolünden kaçınılması nedeniyle oluşan açığı kapatmak üzere rezervlerden büyük miktarda petrol piyasaya süreceklerini açıklamalarının ardından bugün kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Brent petrolün varili yüzde 1,3 artış gösterdi

Petrol fiyatları, dünkü seansta yüzde 5'in üzerinde gerilemişti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 102.39 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1.2 artışla 97,41 dolara yükseldi.