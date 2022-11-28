Brent petrol 11 ayın en düşük seviyesine indi

Akaryakıt fiyatlarının tetikleyicisi olan Brent petrol düşüşünü sürdürüyor.

Küresel piyasalar içinde fiyatlamaların odağında ve maliyet hesaplarına dahil edilen emtia olan Brent petrolün fiyat düştükçe akaryakıt fiyatında da indirimler gerçekleşti.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,71 dolardan işlem görüyor.

12 Ocak'tan bu yana en düşük seviye

Gün içinde 81,11 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, aynı gün 3 dolardan fazla değer kaybederek günü 83,71 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,39 azalarak 81,71 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,84 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,44 dolardan alıcı buldu. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 81,11 dolara, WTI ham petrolünün varil fiyatı 73,84 dolara kadar geriledi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana, WTI ham petrolünün varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'deki protestolar etkin

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de "sıfır koronavirüs" politikasına karşı ülke genelindeki protestolar etkili oldu. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi pretestoları tetikledi.

"Petrol fiyatlarında dalgalanmaların devam edecek"

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısının sonucuna ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına bağlı olarak petrol fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyor.

Rusya petrolü için tavan fiyatta anlaşılamadı

Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışan Avrupa Birliği ülkeleri henüz resmi bir karar alamadı.

Tavan fiyat uygulaması, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının başlayacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 82,69 ile 84,71 dolar aralığının direnç, 80,67 ile 78,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.