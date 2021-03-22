Brent petrol 63,55 dolara kadar indi

Brent petrol 63,55 dolara kadar indi

Koronvirüs salgınına tedbir olarak getirilen kısıtlamalar çerçevesinde Brent petrol 63,55 dolara kadar düşüş gösterdi.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlama uygulamalarının başlayacağına ilişkin beklentilerin yarattığı talep endişeleri emtia fiyatlarına yansıdı.

Brent petrol 63,55 dolara kadar indikten sonra, 64 dolardan 60 dolara kadar inen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 61 dolar sınırında işlem görüyor.

ALTININ ONS FİYATI YATAY HAREKET EDİYOR

Yatırımcıların alternatif güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle hafif gerileyen altının ons fiyatı da 1.730-1.740 dolar aralığında yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,53 düşüşle 64,02 dolar, Batı Teksas yüzde 0,59 düşüşle 60,99 dolar, altın yüzde 0,66 düşüşle 1.732,89 dolar, gümüş yüzde 2,51 düşüşle 25,56 dolar, bakır yüzde 0,76 artışla 9 bin 66 dolar, platin yüzde 1,34 düşüşle 1.182,49 dolar, paladyum yüzde 0,23 düşüşle 2 bin 630,38 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN

İç piyasada, gram altın 443 liraya, çeyrek altın 738 liraya, Cumhuriyet altını da 2 bin 940 liraya yükseldi.