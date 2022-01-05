Brent petrol 80 dolar seviyesinde

OPEC ve OOPEC+ grubunun dün üretimi kademeli artırma planına devam edileceğini duyurmuştu. Ardından Brent petrolün varil fiyatı arttı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün üretimi kademeli artırma planına devam edileceğini duyurmasının ardından, Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün 80,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 15.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 80,34 dolardan işlem gördü.

BATI TEKSAS TÜRÜ HAM PETROL 77,28 DOLAR

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,28 dolardan alıcı buldu.

GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ KADEMELİ ARTIRALACAK

OPEC+ grubunun dün gerçekleştirilen 24. Bakanlar Toplantısı'nda günlük petrol üretiminin kademeli artırılmaya devam edileceğinin duyurulması fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Karara göre, grup ağustos ayından bu yana devam ettirdiği 400 bin varil üretim artışı politikasına şubatta da devam edecek.

Ancak, OPEC üyesi Nijerya, Angola ve Libya'nın üretimlerindeki sıkıntılar nedeniyle, OPEC+ grubunun şubat ayı için hedeflediği üretim miktarına ulaşamayacağı tahmin ediliyor. Bu da, piyasada daralma yaşanacağı endişelerine yol açarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

TOPARLANMA TRENDİNİN SÜRDÜĞÜ ALGISI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarında beklenenden fazla düşüş yaşanacağına yönelik tahminler de, ülkede talebin koronavirüs salgınına rağmen toparlanma trendini sürdürdüğü algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.