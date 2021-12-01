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    Brent petrol fiyatı 71 dolar seviyesinde

    Brent petrolün varil fiyatı dün 67,5 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 2,1'lik artışla 71 dolardan işlem görüyor.
    • AA
    • 01.12.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 11:26
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    Brent petrol fiyatı 71 dolar seviyesinde

    Brent petrolün varil fiyatı dün, koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının küresel ekonomik toparlanma ve petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle, uluslararası piyasalarda 70 doların altına inmişti.

    Altının ons fiyatı, bugün 1.786 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı ise dün 67,5 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 2,1'lik artışla 71 dolardan işlem görüyor.

    PETROL FİYATINDA OMICRON ETKİSİ

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı. Petrol fiyatlardaki değişikliğe, Omicron varyantı sonrası bazı ülkelerin uçuş yasaklarını devreye alması ve olası kapanmalara yönelik endişeler etkili oluyor.

    petrol

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