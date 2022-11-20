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    Brent petrol fiyatı 87,62 dolara geriledi

    Brent petrolün varil fiyatı akaryakıtın dışında dünyadaki sanayi üretimi ve lojistik dahil bir çok alandaki fiyatlamaları yakından ilgilendiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 16:35
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    Brent petrol fiyatı 87,62 dolara geriledi

    Brent petrolün varil fiyatı 7 Kasım'da 98,57 dolarlık seviyesinden 87,62 dolara düştü.

    Brent petrolün varil fiyatı ile birlikte emtialardan doğalgaz, gümüş, platin, bakır, nimet, kalay, kahve, pamuk, altın ve gümüş inişe geçti.

    Altının onsu yüzde 0,55 düşüşle 1.750,68 dolara geriledi.

    Emtia fiyatlarında dalgalanma sürüyor

    Emtia piyasalarıda dalgalanma sürerken, yükselen önemli maddelerin karşılığında ise alüminyum, çinko, kurşun ve kakao ise yükselişe geçti.

    Brent petrol

    petrol


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