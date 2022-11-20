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Brent petrol fiyatı 87,62 dolara geriledi

Brent petrol fiyatı 87,62 dolara geriledi

Brent petrolün varil fiyatı akaryakıtın dışında dünyadaki sanayi üretimi ve lojistik dahil bir çok alandaki fiyatlamaları yakından ilgilendiriyor.