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    Brent petrol fiyatı artıyor

    Rusya-Ukrayna savaşında artan petrol fiyatları, yapılan açıklamalar ve alınan kararlar doğrultusunda dalgalanmaya devam ediyor.
    • REUTERS
    • 05.04.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:56
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    Brent petrol fiyatı artıyor

    Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıktı. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,6 artışla 104,89 dolara yükseldi.

    BRENT PETROL ARALIKTA 65 DOLARKEN BUGÜN 110 DOLARDA

    Aralık ayında 65 dolar olan Brent petrol 139 dolara kadar yükseldikten sonra bu sabah 110 dolar civarında.

    Brent petrol

    PETROL FİYATLARI TÜRKİYE TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle belirginleşen petrol fiyatlarındaki yükseliş de Türkiye'nin cari fazla vermeye odaklı ekonomi politikasının gidişatı ve sürdürülebilirliği açısından yakından takip ediliyor.

    Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.


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