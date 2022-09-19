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    Brent petrol fiyatı haftaya 91,31 dolarda başlangıç yaptı

    Brent petrol fiyatı yaşanan tüm ekonomik gelişmelerden etkileniyor. Petrol fiyatları talep ve arz ilişkileri hesaplanarak ve piyasalara yansımaları düşünülerek fiyatlanıyor.
    • 19.09.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:11
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    Brent petrol fiyatı haftaya 91,31 dolarda başlangıç yaptı

    Petrol fiyatı tüm üretimlerde maliyet olarak önemli bir gider kalemi. Brent petrolün fiyatındaki dalgalanmalar da bu nedenle çok önemli.

    Varil fiyatı 91,31 dolar

    Cuma günü 92,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,31 dolardan işlem görüyor.

    AA'nın haberine göde, Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalarak 91,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,53 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrol

    Brent petrolde destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 91,45 ile 91,77 dolar aralığının direnç, 91,13 ile 90,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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