Brent petrol ucuzluyor

Brent petrolün fiyatı düşüşünü sürdürüyor. Günlük sınırlı yükselikler gösterse de 100 doların üzerindeki trendler artık geride kaldı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor.

Dün 82,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 79 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 74 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74 dolardan alıcı buldu.

Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları petrol fiyatları üzerinde etkili

Zayıf dolar ve Çin'deki koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin talep görünümünü desteklemesi etkili oluyor.

Resesyon petrolün fiyatını baskılıyor

Dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ve Çin'deki kısa vadeli ekonomik göstergelerin dalgalı seyir izlemesi nedeniyle devam eden küresel resesyon endişeleri fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ise koronavirüs kısıtlamalarındaki gevşemeye rağmen vakalarda süregelen artış ülkenin ekonomik görünümüne ilişkin endişeleri artırıyor.

ABD'de imalat sanayi iki kez daraldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla 48,4'e inerek art arda ikinci ay imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 79,02 ile 79,12 dolar aralığının direnç, 78,73 ile 78,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.