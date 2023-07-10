Brent petrol yeni haftaya 77,97 dolardan başladı Yurt içinde akaryakıt fiyatlarına KDV zammı yansırken, dünyada Brent petroldeki seyir de zirvede dalgalanarak sürüyor.

AA

Brent petrol, ekonomik belirsizliklerle düşüyor, kesinti haberleri ile de bu düşüş eğilimi yükseliş yönünde baskılanıyor.

Cuma günü 78,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,97 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 azalışla 77,97 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 73,36 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,36 dolardan alıcı buldu.

Belirsizlik petrol fiyatlarına düşüş etkisi yapıyor

Fiyatlardaki yüzde 0,64 oranındaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'den gelecek ekonomik veriler öncesinde piyasada oluşan belirsizlik etkili oldu.

ABD ve Çin'de gözler bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine odaklanırken, yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimde kesintiye gitmesi fiyatı artıran bir etken

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimlerinde gönüllü olarak kesintiye gitmeleri piyasalarda arz endişelerine yol fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

ABD ham petrol alacağını açıkladı

Ayrıca cuma günü ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ekim ve kasımda teslim edilmek üzere yaklaşık 6 milyon varil ham petrolün alınmasının planlandığı bildirildi.

Bu yıl toplam 12 milyon varil petrolün satın alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, piyasa koşulları izin verdiği sürece ek satın almaların yapılacağı aktarıldı.

Uzmanlar, ABD'nin rezervlerini doldurmak için ham petrol alımlarına devam etmesi durumunda petrol fiyatlarındaki yükselişin hızlanabileceğini kaydetti.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 78,10 ile 78,25 dolar aralığının direnç, 77,95 ile 77,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.