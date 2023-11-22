Brent petrol yüzde 4'ten fazla geriledi! Varili 78,91 dolar Akaryakıt fiyatlarının temelinde yer alan Brent petrolün varil fiyatındaki gerileme devam ediyor. Dün 82,45 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, bugün 78,91 dolara indi.

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Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düştüğüne ilişkin veriler, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 9 milyon 47 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 467 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklar böylelikle beklentinin üzerinde artmış oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düşme endişelerinin yanı sıra Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı sonrası yüzde 4'ten fazla geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı 78,91 dolar

Dün günü 82,45 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,29 düşüşle 78,91 dolara geriledi.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 74,56 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 74,56 dolardan alıcı buldu.

Resmi stok verileri bugün açıklanacak

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok artışına ilişkin veriler doğrulanırsa, fiyatların düşüş eğilimine devam etmesi bekleniyor.

Fed tutanakları etkisi

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatini taşıdığı belirtildi.

Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı

Söz konusu haber akışıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Dolar artınca talep azalıyor

ABD dolar endeksi dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 103,717 oldu. Doların değer kazanması petrol alımında diğer para birimlerini kullanan alıcılar için petrolü daha pahalı hale getirerek talepte azalmaya sebep oluyor.

Orta Doğu'dan gelen olumlu haberler düşüşü hızlandırdı

Hamas ve İsrail'in esir takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştığına ilişkin haberler de arz yönlü endişeleri hafifleterek, fiyatların düşüşünde etkili oldu.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre, çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek.

OPEC+ grubunun 30 Kasım'daki toplantısı bekleniyor

Ancak OPEC+ grubunun 30 Kasım'da yapılması planlanan toplantısında, fiyatları istenilen seviyeye getirebilmek amacıyla daha fazla kesintiye gidebileceği endişeleri, petrol fiyatlarında daha fazla düşüşün önüne geçti.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintileri

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği üretici ülkeler, zaman zaman petrol fiyatlarını istenilen seviyede tutma ve böylece gelirlerini koruma amacıyla arz kesintisi yapabiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)