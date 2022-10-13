Brent petrolün fiyatı düşüyor

Akaryakıt fiyatlamalarının temelinde olan Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 92,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,45 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalarak 92,38 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,09 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, piyasalarda artan talep korkuları ile güçlenen arz sorunları nedeniyle dalgalı seyir izliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu 5 Ekim'deki toplantısında, küresel ekonomi ve petrol piyasalarındaki belirsizliğe işaret ederek günlük petrol üretimini kasım itibarıyla 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu durum piyasalarda arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuştu.

OPEC, dün yayınlanan aylık petrol piyasası raporunda ise küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

Küresel petrol talebinin artması beklentisi hakim

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda 2 milyon 640 bin varil artarak 99 milyon 670 bin varile ulaşması, gelecek yıl ise günlük 2 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 20 bin varile ulaşması bekleniyor.

Yatırımcılar, ABD'de bugün açıklanacak eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine odaklandı.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 92,80 ile 93,35 dolar aralığının direnç, 92,25 ile 91,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.