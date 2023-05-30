Brent petrolün fiyatı, endişe ve belirsizliklerle düştü Dün 77,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün uluslararası piyasalarda 76,59 dolardan işlem görüyor.

AA

Brent petrolün fiyatı küresel ekonomilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Dün 77,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,10 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 76,59 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatı azaltan sebepler

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşmanın uygulanabilirliğine ilişkin endişelerin piyasadaki risk iştahını yatıştırması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyelerinin hafta sonu yapacakları toplantı öncesi üretim politikası belirsizliği etkili oldu.

Fed, politika alanını daraltabilir

Analistler, Kongre ve Senato'nun onaylaması gereken tasarının zamanında imzalanmaması halinde piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini, bu durumun enflasyonla mücadelede istediği sonuçları henüz alamayan ABD Merkez Bankası'nın da (Fed) politika alanını daraltabileceğini bildirdi.

Çin'de imalat ve hizmet sektörü verileri takip edilecek

Yatırımcılar, bu hafta dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin ipuçları verebilecek imalat ve hizmet sektörü verilerini yakından takip edecek.

Brent petrolde direnç ve destek konumu

Brent petrolde teknik olarak 77,90 ile 78,70 dolar aralığının direnç, 76,23 ile 75,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.