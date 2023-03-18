Brent petrolün Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşü Brent petrolün varili geçen hafta yüzde 12 değer kaybıyla Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

Piyasalara indirim olarak yansıyan Brent petrolün varili düşüşünü sürdürdü. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı. ABD'nin petrol stoklarının sayısı petrol fiyatını belirleyen koşullardan biri olarak dikkate çekiyor. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Mart haftasında önceki haftaya göre 1 adet azalarak 589'a geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 65 adet arttı. Brent petrolün en sert düşüşü Emtia fiyatları ABD'deki banka iflaslarına dair haber akışıyla karışık bir seyir izlerken, Brent petrolün varili geçen hafta yüzde 12 değer kaybıyla Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı 72,48 dolar Perşembe gününü 74,69 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,48 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas ham petrolün varil fiyatı 68,39 Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 66,31 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 68,39 dolar seviyesinde tamamlamıştı.