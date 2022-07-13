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    Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altında

    Dün 106,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,49 dolar seviyesinde tamamladı.
    • 13.07.2022 - 09:47
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    Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altında

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,34 dolardan işlem görüyor.

    Dün 106,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrol 95,78 dolar

    Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,78 dolardan alıcı buldu.

    Çin'deki koronavirüs vakaları önemini koruyor

    Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

    Resesyon riski algısı talebin düşeceği beklentilerini güçlendiriyor

    AA'nın haberine göre, küresel piyasalarda resesyon riski algısı talebin düşeceği beklentilerini güçlendiriyor. Ayrıca merkez bankalarının enflasyonla mücadelede faiz oranlarını artırması ve bunun da doları güçlendireceği endişeleri, talebin daha da düşebileceği algısını besliyor.

    Yüksek merkez bankası faizleri kaynaklı bu iki beklentinin fiyatların 100 dolar bandının altına gerilemesinde büyük etkisi oluyor.

    Brent petrol

    Dolar endeksi 108,1'le son 20 yılın zirvesinde

    Haziran ayı enflasyonunun yüksek gelebileceğine yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri artırırken, artan dolar talebiyle dolar endeksi 108,1'le son 20 yılın zirvesindeki seyrine devam ediyor.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışına gidilebileceği beklentisi güçleniyor.

    Brent petrol destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 98,33 ile 101,17 dolar aralığının direnç, 96,91 ile 97,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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