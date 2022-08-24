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    Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolara yükseldi

    Bir süredir iniş trendinde olan Brent petrolün varil fiyatı yükseliş trendine girse de bugün dünkü kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 100,19 dolardan işlem gördü.
    • 24.08.2022 - 10:15
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    Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolara yükseldi

    Dün 100,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,22 dolara düşerek tamamladı.

    Brent petrolün varil fiyatı düne göre yüzde 0,02 düştü

    Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 100,19 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,75 dolarda

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatları üretim kesintisi beklentisi artırmıştı

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, hafta başında, OPEC'in petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Açıklamanın ardından salı günü petrol fiyatları yükselişe geçmişti.

    Üretim kesintisi beklentisinin azalması fiyatlara düşüş olarak yansıdı

    AA'nın haberine göre, fiyatların düşüşünde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalması etkili oldu.

    AB ile İran arasında nükleer anlaşma olma ihtimali fiyatları düşürdü

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün ABD'den onay gelmesi halinde bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşma olabileceğini söyledi. Borrell'in açıklamaları da İran petrolünün piyasaları dönüşüne yönelik beklentileri artırarak fiyatların düşüşünde etkili oldu.

    Brent petrol

    ABD'nin petrol ve benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş yaşandı

    Öte yandan, ABD'nin petrol ve benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş gerçekleşmesi ise talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

    Brent petrolde destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 100,21 ile 100,43 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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