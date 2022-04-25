Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar

Küresel piyasaların yakından takip ettiği Brent Petrol, çıktığı zirvelerden 102,38 dolara geriledi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,38 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.

Fed'in faiz kararı ve Çin'deki koronavirüs vakaları fiyatları belirliyor

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle devam eden karantina önemleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımının yol açtığı talep belirsizlikleri etkili oldu.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 102,87 ile 104,05 dolar aralığının direnç, 101,69 ile 100,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.