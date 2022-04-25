Petrol
101.13
-4.73%
Euro
15.87
-0.32%
Dolar
14.78
0.25%
Altın
900.20
-1.69%
Borsa
2494
0.89%
Bitcoin
577.259
-1.69%
BTXN Coin
20.86
-17.32%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar

    Küresel piyasaların yakından takip ettiği Brent Petrol, çıktığı zirvelerden 102,38 dolara geriledi.
    • 25.04.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 14:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,38 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.

    Fed'in faiz kararı ve Çin'deki koronavirüs vakaları fiyatları belirliyor

    Fiyatlardaki düşüşte, Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle devam eden karantina önemleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımının yol açtığı talep belirsizlikleri etkili oldu.

    Brent Petrol

    Brent petrolde destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 102,87 ile 104,05 dolar aralığının direnç, 101,69 ile 100,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Marmara'da denizin ısınması, müsilaja tekrar sebep olabilir
    İç Haber

    Marmara'da denizin ısınması, müsilaja tekrar sebep olabilir

    Bursa'da otobüs şoförünün ani freni, kadını iş hayatından etti
    3. Sayfa

    Bursa'da otobüs şoförünün ani freni, kadını iş hayatından etti

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Görüş Bildir