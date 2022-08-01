Brent petrolün varil fiyatı 103,34 dolar

Küresel piyasaların gözü kulağı petrol fiyatlarına kilitlendi. Petrol fiyatları yeni haftaya başlarken yüzde 0,61 düştü.

Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,58 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,58 dolardan alıcı buldu.

Çin ve Japonya'nın imalat verileri zayıfladı

Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.

Çin'de PMI, temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle 49'a geriledi. Ayrıca, Japonya'da imalat sanayi PMI temmuzda 0,1 puanlık sınırlı düşüşle 52,1'e geriledi.

Gözler OPEC+ ülkelerinin bu hafta yapacağı toplantıda

AA'nın haberine göre, öte yandan piyasalar, OPEC+ ülkelerinin bu hafta yapacağı toplantıya odaklandı. Grubun toplantıda alacağı kararın petrol arzını artırmaya yönelik olacağı beklentisi de fiyatları aşağı çekiyor.