Brent petrolün varil fiyatı 104,87 dolar

Küresel piyasaların odağında olan Brent petrol fiyatı dalgalanmalarını sürdürürken, bugün 104,87 dolardan işlem görüyor.

Enflasyonu artıran temel madde olarak görülen enerjinin önemli bir bileşeni olan petrol fiyatlarının dengedi tutulması için çabalar sürüyor. Bu şartlarda dün yükselişe geçerek 105,60 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda inişe geçerek 104,87 dolardan işlem görmeye başladı.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,69

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 104,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,69 dolardan alıcı buldu.

Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere gidilmemesi fiyatları baskılıyor

AA'nın haberine göre, fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın, Ukrayna ile müzakerelerde "çıkmaza girildiği" açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek, "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi.

Çin'de koronavirüs vakaları artıyor

Öte yandan, Çin'de artan koronavirüs vakaları, küresel piyasalarda talep endişelerini artırarak fiyatları baskılamaya devam ediyor. Ülkenin en büyük kenti Şanghay'da uygulanan kapanma tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceğine ilişkin haber akışı ise bu endişeleri bir nebze de olsa hafifleterek fiyatları destekleyici etkide bulunuyor.

Petrol stokları beklentinin üzerinde arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 757 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde direnç ve destek konumu

Brent petrolde teknik olarak 105,17 ile 106,45 dolar aralığının direnç, 103,89 ile 102,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.